Два лесных пожара потушили в Шатуре за сутки

В Коробковском участковом лесничестве, недалеко от деревни Вальковская городского округа Шатура, 21 августа потушили два пожара. Возгорания обнаружили с помощью видеомониторинга. На место оперативно прибыли три единицы техники и пять человек из лесопожарных формирований, сообщили в Комлесхозе региона.

Пожарные ликвидировали низовые пожары менее чем за 1,5 часа. Отмечается, что причиной возгораний стали действия человека.

Сейчас лесная охрана опрашивает возможных свидетелей, а материалы о пожарах направят в надзорные органы для установления виновных. Напомним, за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность, включая штрафы до двух миллионов рублей и лишение свободы до десяти лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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