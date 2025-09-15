Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Приморье

Два человека погибли в ДТП на автодороге «Уссурийск-Пограничный», еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Происшествие случилось на 22 километре автодороги. На место ЧП прибыли госавтоинспекторы, медики и спасатели.

Специалисты установили, что 59-летний водитель Toyota Vitz двигался со стороны Уссурийска в село Галенки, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Primera.

«После удара по инерции малолитражка столкнулась с автомобилем HONG CHANG WEI LONG. В результате автоаварии водитель и 54-летний пассажир Toyota Vitz получили травмы, несовместимые с жизнью», — заявили в пресс-службе.

Также пострадали водитель и пассажирка Nissan Primera. Их отправили в больницу. По факту случившегося начали проверку.

Ранее авария с участием бензовоза случилась на дороге «Золотое кольцо» в Калужской области. В ДТП погибли пять человек.