Жертвами аварии на дороге «Золотое кольцо» под Калугой стали пять человек

ДТП с бензовозом и двумя внедорожниками под Калугой унесло жизни пяти человек

Авария с участием бензовоза Sitrak и двух внедорожников — Renault Duster и Tank 300 — стала причиной гибели пяти человек на автомобильной дороге «Золотое кольцо» в Перемышльском районе Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия погибли оба водителя внедорожников, а также три пассажира Renault Duster.

Следователь регионального управления МВД завел уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Сегодня же стало известно о гибели мотоциклиста под колесами большегруза «Урал» на 65-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительным данным, во время движения байкер выехал на встречку, где его сбил грузовик.