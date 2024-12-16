Два человека обварились кипятком при коммунальной аварии на Урале

В Екатеринбурге из-за прорыва трубопровода юноша и 8-летняя девочка обожгли ноги

В Екатеринбурге прорвало трубопровод теплоснабжения на перекрестке улиц Шефская и Красных командиров. Пострадали два человека, получившие ожоги ног. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным прокуратуры, трубу прорвало напротив дома № 44 по Шефской улице, кипяток хлынул на дорогу.

В результате коммунальной аварии обвалился грунт. В образовавшуюся яму провалился легковой автомобиль, управляющая им женщина смогла выбраться самостоятельно. Она не пострадала.

«При пересечении дороги по улице Шефская пострадали двое: 18-летний молодой человек и восьмилетняя девочка. У юноши, по предварительной информации, зафиксированы ожоги ног второй и третьей степени, он госпитализирован», — сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, 43 многоквартирных дома временно остались без горячей воды. Ведутся ремонтные работы.

Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего. Меры прокурорского реагирования примут по результатам проверки.

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