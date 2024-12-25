Два часа ждал смерти. Выживший пассажир Embraer 190 рассказал о полете

Baza: один из выживших в крушении самолета в Актау два часа ждал смерти

Пассажир Embraer 190, выживший в крушении в Актау, рассказал, что два часа полета ждал смерти. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Россиянин летал в Баку на похороны отца. Сразу после катастрофы 36-летний мужчина записал голосовое сообщение для возлюбленной, где сообщил, что жив и находится в Казахстане. Сейчас с пострадавшим работают психологи.

Глава МЧС России Александр Куренков направил в Казахстан Ил-76 с оборудованием и специалистами. Выживших в катастрофе россиян перевезут на лечение в Москву. Также ведомство открыло горячую линию для родственников пострадавших и погибших.

Самолет «Азербайджанских авиалиний» утром летел из Баку в Грозный, но разбился в районе Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа — граждане нескольких стран, в том числе России. Выжили в крушении 29 человек.