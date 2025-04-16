Два автомобиля столкнулись в Капотне. Есть пострадавшие

Источник 360.ru сообщил о столкновении «Газели» с грузовиком в Капотне

Два автомобиля столкнулись на 19-м километре внешней стороны МКАД в Капотне, есть пострадавшие. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

По его информации, «Газель» сломалась прямо на дороге и остановилась. В это время в нее сзади врезался грузовик.

Очевидец происшествия рассказал 360.ru, что травмы получил водитель автомобиля Hyundai Porter, который и ехал позади.

«Молодой парень, сильная травма левой ноги и, скорее всего, ребра», — заявил он.

По словам свидетеля, водителя уже извлекли из искореженной кабины и передали врачам.

Столичный Дептранс предупредил, что в районе аварии на внешней стороне кольца выстроилась пробка длиной около двух километров, и предложил водителям выбирать маршруты объезда.

Накануне на 37-м километре МКАД столкнулись три автомобиля — грузовой Hyundai, Sollers Atlant и легковая Kia. «Атлант» при ударе перевернулся. Пострадал один человек. При этом движение по внутренней стороне автодороги пришлось временно приостановить.