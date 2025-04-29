Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Балашихе

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Балашихе. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

Момент аварии засняла камера видеорегистратора.

«Авария по дороге в Кудиново, это Балашиха», — сообщил очевидец.

На кадрах видно, как машины начинают движение по регулируемому перекрестку на зеленый сигнал светофора. Вот момент поворачивавший налево автомобиль столкнулся со встречкой. Обе машины получили повреждения. Информации о пострадавших и других подробностей не поступало.

Накануне в Москве произошло ДТП с участием иномарки и пешехода. Автомобилист не справился с управлением, вылетел на тротуар, сбил человека и врезался в столб. Водителя и пешехода госпитализировали с травмами разной степени тяжести.