Место ДТП с влетевшей в столб иномаркой в Москве сняли на видео

Последствия ДТП, в результате которого автомобилист сбил пешехода на севере Москвы, сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На камеру сняли иномарку, передняя часть которой превратилась в груду металла. Запчасти машины разбросало по дороге, на обочине — отвалившееся колесо. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее стало известно, что черная Audi вылетела на тротуар, сбила пешехода и врезалась в столб — водитель не справился с управлением. ДТП случилось на севере Москвы на улице Правды в районе дома № 26. Пешехода и автомобилиста госпитализировали с травмами различной степени тяжести.