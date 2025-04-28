Место ДТП с влетевшей в столб иномаркой в Москве сняли на видео

Последствия ДТП, в результате которого автомобилист сбил пешехода на севере Москвы, сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
На камеру сняли иномарку, передняя часть которой превратилась в груду металла. Запчасти машины разбросало по дороге, на обочине — отвалившееся колесо. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее стало известно, что черная Audi вылетела на тротуар, сбила пешехода и врезалась в столб — водитель не справился с управлением. ДТП случилось на севере Москвы на улице Правды в районе дома № 26. Пешехода и автомобилиста госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
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