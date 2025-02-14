Два автомобиля попали в аварию на Алтуфьевском шоссе

Дептранс сообщил об аварии с участием двух машин на Алтуфьевском шоссе

Утром 14 февраля ДТП с участием двух автомобилей произошло на Алтуфьевском шоссе в Москве. На месте работают оперативные службы города, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.



Движение в районе аварии затруднено. Водителей попросили заблаговременно выбирать пути объезда.

Днем ранее три человека погибли в аварии двух легковушек на трассе в Подмосковье.