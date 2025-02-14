Два автомобиля попали в аварию на Алтуфьевском шоссе

Утром 14 февраля ДТП с участием двух автомобилей произошло на Алтуфьевском шоссе в Москве. На месте работают оперативные службы города, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение в районе аварии затруднено. Водителей попросили заблаговременно выбирать пути объезда.
Днем ранее три человека погибли в аварии двух легковушек на трассе в Подмосковье.
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