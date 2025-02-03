Два автобуса столкнулись на западе Москвы, есть пострадавшие

Источник 360.ru: пять человек пострадали из-за столкновения автобусов в Москве

ДТП с двумя рейсовыми автобусами произошло в московском районе Солнцево. В результате аварии пострадали пять человек, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«В автобусах пять пострадавших. Полетел вертолет МАЦ», — добавил он.

Автобусы столкнулись на Родниковой улице. В ДТП попал общественный транспорт, следовавший по маршрутам 343 и 507. Пострадавших осматривают бригады скорой помощи.

Очевидец подтвердил 360.ru, что на место аварии прилетел вертолет.

«Я из окна вижу. <…> Вертушка взлетает», — сообщил он.

Ранее крупное ДТП с участием автобуса произошло в Кингисеппском районе Ленинградской области. Общественный транспорт влетел в снегоуборочную технику, пострадали 13 человек, еще двое погибли. Авария случилась на 133-м километре трассы «Нарва». Всех пострадавших доставили в больницы.