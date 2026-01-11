Два автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе, три человека пострадали

Источник 360.ru: на Дмитровском шоссе столкнулись два автобуса

ДТП с участием двух автобусов случилось на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария случилась у дома № 76, корпус 1, в районе Бескудниковский на севере столицы. Пострадали три человека.

«Одна женщина госпитализирована в ГКБ имени Баумана», — источник.

Вторая пострадавшая от госпитализации отказалась. Также травмы получил подросток 15 лет, его доставили в ГКБ № 7.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства случившегося уточняются.

Несколько дней назад электробус и трамвай попали в ДТП у ВДНХ в Москве. Один человек пострадал, причины аварии не уточнялись.