Думали, погиб. Премьер Большого Лобухин рухнул на сцену и попал на видео

Премьер труппы Большого театра Михаил Лобухин рухнул на сцену во время исполнения балета «Иван Грозный». Видео этого момента есть в распоряжении редакции 360.ru.

Как видно на кадрах, сцену заливал тревожный красный свет, артисты исполняли кульминационный фрагмент. В центр сцены выбежал Лобухин — и тут же упал, выронив меч.

Многие зрители решили, что это лишь часть постановки. Лобухин даже упал профессионально, словно в нужный момент.

Только когда артист не смог подняться, к нему подбежал партнер по постановке. Он опустился на колено, поддержал Лобухина за плечо и стал звать на помощь.

При этом остальные участники балета продолжили исполнение. Не прервал аранжировки и оркестр. Режиссер распорядился опустить занавес — только теперь зрители поняли, что происходит.

В театре объявили антракт. Что именно произошло с Лобухиным, неизвестно.

