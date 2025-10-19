Думали, погиб. Премьер Большого Лобухин рухнул на сцену и попал на видео
Премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму во время спектакля
Премьер труппы Большого театра Михаил Лобухин рухнул на сцену во время исполнения балета «Иван Грозный». Видео этого момента есть в распоряжении редакции 360.ru.
Как видно на кадрах, сцену заливал тревожный красный свет, артисты исполняли кульминационный фрагмент. В центр сцены выбежал Лобухин — и тут же упал, выронив меч.
Многие зрители решили, что это лишь часть постановки. Лобухин даже упал профессионально, словно в нужный момент.
Только когда артист не смог подняться, к нему подбежал партнер по постановке. Он опустился на колено, поддержал Лобухина за плечо и стал звать на помощь.
При этом остальные участники балета продолжили исполнение. Не прервал аранжировки и оркестр. Режиссер распорядился опустить занавес — только теперь зрители поняли, что происходит.
В театре объявили антракт. Что именно произошло с Лобухиным, неизвестно.
