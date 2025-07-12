Балерина Мария Шувалова стала солисткой Большого театра. Она участвует в спектаклях «Лебединое озеро», «Пламя Парижа», «Анюта», «Щелкунчик» и других. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Шувалова родилась в Москве, в 2017 году окончила Московскую академию хореографии и сразу вошла в труппу Большого театра. Ранее тренировалась под руководством Людмилы Семеняки, сейчас ее педагог — Нина Сперанская.

Ранее артист балета Овчаренко предложил «поощрять» гостей во фраках бокалом шампанского. Он также указал на возможность предоставления дополнительных скидок или акций. По его мнению, такие меры позволят наладить дресс-код в театрах.