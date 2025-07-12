Балерина Мария Шувалова стала солисткой Большого театра. Она участвует в спектаклях «Лебединое озеро», «Пламя Парижа», «Анюта», «Щелкунчик» и других. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Шувалова родилась в Москве, в 2017 году окончила Московскую академию хореографии и сразу вошла в труппу Большого театра. Ранее тренировалась под руководством Людмилы Семеняки, сейчас ее педагог — Нина Сперанская.
Ранее артист балета Овчаренко предложил «поощрять» гостей во фраках бокалом шампанского. Он также указал на возможность предоставления дополнительных скидок или акций. По его мнению, такие меры позволят наладить дресс-код в театрах.
Балерина Мария Шувалова стала солисткой Большого театра
Глава Можайска Денис Мордвинцев проверил капремонт школы в поселке Колычево
Обвиняемого в ДТП на Бережковской набережной заключили под стражу
Областной фестиваль адаптивного спорта прошел в Серпухове
Проезд по внешней стороне МКАД закрыли из-за непогоды
В пригороде Парижа загорелся крупнейший буддийском храм Франции
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте