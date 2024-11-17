Источник 360.ru: из Москвы-реки «спасли» мешок с мусором вместо человека

Несколько часов кряду полицейские доставали черный мусорный мешок из Москвы-реки. Как сообщил источник 360.ru, метровый пакет на льдине дрейфовал у Краснохолмской набережной в центре столицы.

Странную находку обнаружили примерно в 14:50. Мешок, связанный в двух местах, находился в 100 метрах от Новоспасского причала, к месту ЧП вызвали наряд полиции.

Правоохранители прибыли и начали спасательную операцию. Они выловили пакет, подняли на вертолетную площадку и обнаружили в мусорном пакете то, для чего он и предназначен.

«Следственная группа вскрыла мешок. В нем оказались палки и мусор», — уточнил источник.

Дальнейшая судьба мусора пока неизвестна.

Ранее помощь спасателей потребовалась мужчине, который застрял головой в перилах на юге Москвы. Очевидцы обнаружили его на пятом этаже. Застрявший спал.