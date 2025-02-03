Утром в жилом комплексе «Алые паруса» прогремел взрыв, погибли два человека. Актриса и телеведущая Алла Довлатова живет в этом доме и рассказала 360.ru, как это было.

Она заявила, что не слышала взрыва, поскольку живет достаточно высоко.

«Через 20 минут после взрыва я вышла. Лифты не работали, и я пошла пешком. И мне стали звонить все мои близкие, выяснять, все ли у меня в порядке, потому что все уже где-то прочитали про этот взрыв», — рассказала телеведущая.

Довлатова заявила, что поначалу даже не поверила в то, что ей рассказали по телефону. Лишь увидев разгромленный холл и почувствовав запах гари, она поняла, что это не розыгрыш.

Собеседница 360.ru отметила, что у нее нет претензий к частному охранному предприятию, обеспечивающему безопасность здания, но в жилом комплексе нет рамок металлоискателя и нечем проверять каждую заезжающую на территорию незнакомую машину.

«Это претензия к руководству компании. Платим мы очень большие деньги за проживание — гораздо больше, чем берут в других элитных комплексах, в три раза примерно», — подчеркнула актриса.

Ранее адвокат Сергей Жорин, тоже живущий в этом доме, заявил, что при большом желании пронести взрывчатку в здание можно всегда, даже при очень тщательной охране.