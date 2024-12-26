ДТП с участием трактора произошло в Троицке в Новой Москве
Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Вороново в Троицком автономном округе в Москве. Подробности сообщил источник 360.ru.
На трассе в Новой Москве столкнулись трактор, рейсовый автобус и автомобиль такси. В результате аварии легковой автомобиль Opel по касательной задел автобус, следовавший в Прокшино. В общественном транспорте находились около 150 человек, никто не пострадал, отметил собеседник 360.ru.
Водителя такси зажало в салоне. Прибывшие по вызову спасатели отключили АКБ и при помощи гидравлического инструмента деблокировали застрявшего мужчину. На месте работала бригада скорой помощи.
Из-за аварии полиция перекрыла движение в сторону села Вороново, сообщил источник.
В ДТП на юге Москвы в результате аварии пострадала 48-летняя женщина. Рейсовый автобус и грузовик столкнулись у дома № 32 на Липецкой улице.