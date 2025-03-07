Подмосковные спасатели достали зажатого в машине водителя после ДТП в Балашихе

Работники 201-й пожарно-спасательной части Балашихи освободили водителя, зажатого в машине после ДТП. На 29-м километре трассы М-7 Nissan столкнулся с КамАЗом.
Водитель легковушки, 30-летний мужчина, оказался заблокирован в салоне. Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшего.
«Мужчина получил множество травм различной степени тяжести и находился в тяжелом, бессознательном состоянии. Спасатели осторожно извлекли водителя Nissan, аккуратно положили его на жесткие носилки и передали врачам бригады скорой помощи, которые госпитализировали его в центральную районную больницу Балашихи. Водитель КамАЗа не пострадал», — рассказал старший смены Владимир Петров.
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