Мотоциклист погиб в ДТП с бетономешалкой на юго-востоке Москвы

Источник 360.ru: в Марьине мотоциклист погиб, влетев в бетономешалку

На юго-востоке Москвы произошла авария с участием бетономешалки и мотоцикла. Водитель двухколесного транспортного средства погиб, сообщил источник 360.ru.

Грузовик врезался в мотоцикл в районе Марьино, возле дома 10 по улице Перова. Бетономешалка загорелась.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Официально данные об аварии пока не комментировали.

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