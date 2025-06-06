ДТП с опрокинутым после отказа тормозов автобусом под Хабаровском сняли на видео

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня утром в районе зоосада „Приамурский“ в селе Воронежское-2 произошло опрокидывание автобуса, в котором находились дети и взрослые, их сопровождающие. Есть пострадавшие», — заявили правоохранители.

По неуточненным данным, причиной аварии могла быть неисправность тормозной системы. На место ЧП выехал прокурор Хабаровского района Алексей Емельянцев. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

Ранее в Подмосковье микроавтобус с детьми попал в аварию и перевернулся. По предварительным данным, пострадали 10 человек, трое из которых — дети. Одного ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.