ДТП с мотоциклом произошло на юге Москвы

Авария с участием мотоцикла и автомобиля произошла на Варшавском шоссе в Москве

Утром в четверг на Варшавском шоссе в Москве произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

Водителя мотоцикла доставили в больницу. По предварительным данным, он получил закрытый перелом таза и закрытую черепно-мозговую травму. Мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Юдина.

Состояние водителя и пассажиров из легковушки неизвестно.

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