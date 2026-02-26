ДТП с фурой произошло на Варшавском шоссе около моста через реку Мочу

Авария с большегрузом, на время затормозившая движение, произошла на Варшавском шоссе в районе моста через реку Мочу близ Подольска. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что на месте ЧП стоят легковушка и фура. По словам очевидцев, грузовик перегородил путь. Другой свидетель заверил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее ДТП случилось на улице Тестовской в Москве. Экскаватор опрокинулся во время погрузки на платформу. В итоге пострадал один человек, его отправили в больницу. Также на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Движение в районе участка аварии затруднилось, водителям пришлось искать пути объезда.