ДТП с фейерверком произошло в Амурской области

«112»: фура с фейерверками загорелась при ДТП в Амурской области

Фото: РИА «Новости»

Фура, перевозившая фейерверки, загорелась при дорожно-транспортном происшествии в Амурской области. Авария произошла в селе Возжаевка на АЗС, сообщил Telegram-канал «112».

На дороге легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. Фура упала на бок и задела электрический провод, в результате чего машина загорелась. Фейерверки сдетонировали и стали взрываться, в небо влетели сотни салютов.

Прибывшие на место аварии пожарные потушили возгорание. По информации Telegram-канала, три человека погибли, один пострадал.

Ранее в Дагестане иномарка столкнулась с «Газелью». ДТП произошло на трассе Муцалаул — Кокрек. Пострадали 20 человек, по предварительной информации, один человек погиб.

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