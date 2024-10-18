ДТП с фейерверком произошло в Амурской области

Фура, перевозившая фейерверки, загорелась при дорожно-транспортном происшествии в Амурской области. Авария произошла в селе Возжаевка на АЗС, сообщил Telegram-канал «112».
На дороге легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. Фура упала на бок и задела электрический провод, в результате чего машина загорелась. Фейерверки сдетонировали и стали взрываться, в небо влетели сотни салютов.
Прибывшие на место аварии пожарные потушили возгорание. По информации Telegram-канала, три человека погибли, один пострадал.
Ранее в Дагестане иномарка столкнулась с «Газелью». ДТП произошло на трассе Муцалаул — Кокрек. Пострадали 20 человек, по предварительной информации, один человек погиб.
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