ДТП с фейерверком произошло в Амурской области

«112»: фура с фейерверками загорелась при ДТП в Амурской области

Фура, перевозившая фейерверки, загорелась при дорожно-транспортном происшествии в Амурской области. Авария произошла в селе Возжаевка на АЗС, сообщил Telegram-канал «112» .

На дороге легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. Фура упала на бок и задела электрический провод, в результате чего машина загорелась. Фейерверки сдетонировали и стали взрываться, в небо влетели сотни салютов.

Прибывшие на место аварии пожарные потушили возгорание. По информации Telegram-канала, три человека погибли, один пострадал.