ДТП с автобусом произошло под Саратовом

Автобус и два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области. В результате погиб человек, еще четыре пострадали, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло на 349-м километре федеральной дороги Сызрань — Саратов — Волгоград рано утром. Участниками аварии стали автобус Neoplan, автомобили Lada Vesta и Mitsubishi Pajero.

На месте погиб водитель Lada Vesta. Пострадали его пассажиры: женщина и трое детей. Их доставили в больницу. В прокуратуре добавили, что обстоятельства аварии устанавливаются. Ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

Ранее автобус опрокинулся в Нанайском районе Хабаровского края. В результате ДТП пострадали шесть человек. по данным региональной ГАИ, в автобусе ехали вахтовики.