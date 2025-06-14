Автобус перевернулся в Хабаровском крае, пострадали шестеро

На 139-м километре автодороги А-376 Хабаровск — Лидога-Ванино опрокинулся автобус с вахтовиками. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции УМВД по Хабаровскому краю.

ДТП произошло 14 июня в 03:10 в Нанайском районе, автобус перевозил вахтовиков по маршруту поселок Бриакан — Хабаровск. Предположительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате аварии пострадали шесть человек — они получили ушибы. Их доставили в хабаровское медучреждение.

На месте ДТП организовали реверсивное движение, так как упавший транспорт занимает одну полосу движения в сторону краевой столицы.

Ранее авария с участием автобуса произошла на Симферопольском шоссе в Подмосковье. Общественный транспорт столкнулся с грузовиком, пострадали семь человек.