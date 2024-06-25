ДТП под Челябинском унесло жизнь 43-летней женщины

По данным ведомства, вечером 24 июня в Миасском городском округе на 1756-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» 63-летний водитель Toyota Land Cruiser в дождь вылетел на встречку и врезался в автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находилась женщина. В результате аварии она скончалась на месте.

Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее в Липецкой области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще двоих пострадавших в ДТП детей с травмами увезли в больницу. Об их состоянии пока ничего не известно.