Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в лобовом ДТП на липецкой трассе

В Липецкой области в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок

В Липецкой области в результате лобового столкновения двух легковых авто погибли четыре человека. Среди жертв ДТП есть ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла поздно вечером 22 июня в Липецком районе, у поворота на село Круглое.

«В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли трое взрослых и один ребенок.

Двое детей пострадали и доставлены в больницу», — уточнили в ведомстве.

На место происшествия выезжали сотрудники ГАИ и представители экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

На востоке Москвы утром 23 июня электробус снес столб и завалился на бок. Кадры с места ЧП опубликовал 360.ru. Пассажиров в транспортном средстве не было.