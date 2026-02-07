Стало известно о состоянии полицейских, раненных при атаке на общежитие в Уфе

МВД: жизни раненных при нападении в вузе в Уфе полицейских ничего не угрожает

Жизни полицейских, пострадавших при нападении на общежитие в Уфе, ничего не угрожает. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале .

Школьник напал на общежитие в Уфе ранил нескольких студентов, а также двух полицейских, которые пытались его задержать. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Как уточнил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, предварительно пострадали шесть человек. Самого нападавшего также доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту нападения возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.