Дроны привлекли к поискам пропавшего в Омске сапбордиста

СК: пропавшего в Омске сапбордиста ищут уже седьмой день

Беспилотники и катера привлекли к поискам пропавшего в Омске сапбордиста Анатолия Б. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении СК России.

«Поиски в акватории Иртыша продолжаются, принимают участие сотрудники полиции, спасатели и волонтеры. Используют дроны, катера и другую спецтехнику», — заявили в ведомстве.

Сапбордисты Анатолий Б. и Ольга С. вышли на прогулку на сапах 25 мая. Спустя два дня родственники сообщили в полицию об их безвестном исчезновении. Поисковики и волонтеры 30 мая обнаружили тело женщины и два сапа. Предварительно, признаков насильственной смерти у нее не обнаружили.

Ранее в Иркутске лодка перевернулась на реке Ангаре, в ней находились четверо отдыхающих без спасательных жилетов. Двух человек удалось спасти, один скончался, 16-летняя девушка пропала без вести.