Дрон попал в многоэтажный дом в Казани

Утром в субботу дрон врезался в многоэтажный дом в Казани. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По информации источника, беспилотник попал в один из верхних этажей ЖК «Лазурные небеса» в Советском районе. На месте ЧП работают оперативные службы. Также появились кадры прилета и второго беспилотника в высотку.

Минобороны в Telegram-канале отмечало, что в 07:50 средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Татарстан.

По данным Telegram-канала Shot, пожар в жилой высотке в Казани начался около восьми утра. Жителей эвакуируют, движение вокруг перекрыли. Предварительно, пострадали квартиры на 15-м этаже. Очевидцы заявили о третьем взрыве.

Ранее стало известно, что силы ПВО в течение ночи уничтожили 19 украинских беспилотников ВСУ.