Драматичная история пропажи девочки в Волгограде получила финал

Полиция завершила масштабную поисковую операцию 12-летней школьницы из Волгограда. Девочка пропала накануне, о деталях происшествия сообщила пресс-служба местного главка МВД в официальном телеграм-канале .

Школьница живет вместе с родителями в многоэтажном комплексе. Утром в воскресенье, 25 января, ее послали вынести мусор. Девочка вышла и не вернулась.

Путь до контейнерной площадки занимал не более минуты, поэтому долгое отсутствие ребенка сразу вызвало серьезную тревогу у родителей. Ситуация осложнялась тем, что девочка имеет инвалидность, а ключи от дверей она оставила дома.

Родные сразу же начали поиски: отец на автомобиле проверил прилегающие кварталы и маршрут до школы, а мать осмотрела территорию жилого комплекса. Занялись розыском и правоохранительные органы, о ситуации узнали волонтеры и также подключились к работе.

Найти девочку удалось лишь поздним вечером. Школьницу увидела полиция на юге города. Она не пострадала. По предварительным данным, никаких преступных действий в ее отношении не совершено.

Сейчас с ней общаются специалисты по делам несовершеннолетних и медики, которым предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.

