Драка во дворе дома в Подольске закончилась стрельбой

Массовая драка со стрельбой произошла в Подольске из-за ссоры. Участников потасовки установили, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Местные жители услышали похожие на выстрелы звуки вечером 30 декабря и сообщили об этом в полицию.

«Поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на Московской улице микрорайона Климовск, слышны звуки, похожие на выстрелы», — отметили в ведомстве.

По предварительной версии, между горожанами произошел конфликт, быстро переросший в потасовку. В какой-то момент прозвучали несколько выстрелов, предположительно, из травматического пистолета. Никто за медицинской помощью не обращался.

По данным ведомства, участников драки установили и доставили в территориальный отдел. Также на месте работали следователи.

Ранее в Подмосковье между тремя мужчинами возникла потасовка. Один из участников несколько раз выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета. Пострадавшего доставили в больницу.