Дожди затопили больницу под Красноярском. Врачи работают среди мокрых тряпок и ведер
Больницу затопило после дождей в поселке Кедровый Красноярского края
Дожди затопили больницу в поселке Кедровый Красноярского края. Здание частично осталось без электричества, врачи работают среди мокрых тряпок, тазиков и ведер. Об устранении последствий ливней рассказала 360.ru главный специалист по цифровой трансформации и связям с общественностью местной администрации Ольга Бизюр.
По ее словам, к ликвидации последствий подключилось КГКУ «Управление капитального строительства», выступив в качестве технического заказчика. Три дня назад подрядчик накрыл крышу больницы влагостойким материалом.
«Вода больше не должна усугубить ситуацию, после 20 августа в больнице включат отопление, чтобы здание уже начало просыхать. Подрядчик обязался продолжить работы по реконструкции кровли», — сказала Бизюр.
Одна из пациенток по имени Татьяна рассказала ТВК о ситуации в больнице.
«Слов нет, правда: вот это все безобразие было в мае после таяния снега, но тогда даже больница находилась не в таком печальном состоянии, как сейчас», — отметила женщина.
По ее словам, врачи самостоятельно спасали всю мебель и оборудование.
Стелили клеенки, тряпки, ставили ведра, тазики, которые теперь приходится выносить по 10 раз в день. Настежь открыты все окна и двери в кабинетах и коридорах, но и это тоже не спасает: во-первых, очень холодно в больнице, во-вторых, стоит едкий запах плесени.
Татьяна
пациентка
Несмотря на потоп, все сотрудники работают штатно. В администрации пообещали, что больница продолжит работать.
«Уже сейчас с уверенностью можно заявить, что работы по ремонту кровли будут возобновлены в кратчайшие сроки, так же будет проведен косметический ремонт всех помещений, которые пострадали от осадков за время работ подрядной организации», — заявили власти.