Дожди затопили больницу под Красноярском. Врачи работают среди мокрых тряпок и ведер

Дожди затопили больницу в поселке Кедровый Красноярского края. Здание частично осталось без электричества, врачи работают среди мокрых тряпок, тазиков и ведер. Об устранении последствий ливней рассказала 360.ru главный специалист по цифровой трансформации и связям с общественностью местной администрации Ольга Бизюр.

По ее словам, к ликвидации последствий подключилось КГКУ «Управление капитального строительства», выступив в качестве технического заказчика. Три дня назад подрядчик накрыл крышу больницы влагостойким материалом.

«Вода больше не должна усугубить ситуацию, после 20 августа в больнице включат отопление, чтобы здание уже начало просыхать. Подрядчик обязался продолжить работы по реконструкции кровли», — сказала Бизюр.

Одна из пациенток по имени Татьяна рассказала ТВК о ситуации в больнице.

«Слов нет, правда: вот это все безобразие было в мае после таяния снега, но тогда даже больница находилась не в таком печальном состоянии, как сейчас», — отметила женщина.

По ее словам, врачи самостоятельно спасали всю мебель и оборудование.