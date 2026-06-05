Дождь и упавшие деревья. Появились кадры с непогодой во Владивостоке

Появилось фото с упавшим из-за непогоды деревом во Владивостоке

Во Владивостоке из-за штормового ветра рухнуло несколько деревьев, в городе объявили режим повышенной готовности. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru.

Как отметили очевидцы, сильный ветер начался еще ночью и бушевал все утро. Сейчас в городе идет дождь. Во дворах лежат поваленные деревья. Некоторые из них упали на машины. Также из-за непогоды начались проблемы на дорогах, автомобили стоят в пробках.

На сайте МЧС России по Приморскому краю предупредили, что в период с 5 по 6 июня в Приморье прогнозируются опасные погодные явления.

«По информации Примгидромета, в период с 5 по 6 июня под влиянием активных фронтальных разделов во Владивостоке и Приморском крае ожидается значительное ухудшение погодных условий», — заявили в ведомстве.

Ранее погода резко изменилась в Белгороде: аномальное тепло завершилось сильным ветром и ливнем. Кадры с места тоже оказались в распоряжении 360.ru.