Разрушительную непогоду в Белгороде сняли на видео

Демидов: в Белгороде из-за сильного ветра повалились деревья и затоплена стоянка

Аномально теплая неделя в Белгороде завершилась резким изменением погоды. На областной центр обрушился ливень с сильным ветром, местами повалились деревья. Кадры с места оказались в распоряжении 360.ru.

Как и прогнозировали специалисты Белгородского ЦГМС, днем 23 мая на город обрушился ливень с сильным ветром. В отдельных районах ожидался град.

«К этому моменту в ЕДДС поступило два сообщения о падении деревьев: в частном секторе и у многоквартирного дома», — сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в телеграм-канале.

Дождевая вода подтопила автостоянку и один многоквартирный дом. Градоначальник заявил, что к месту ЧП выехали специалисты.

В остальном, по словам Демидова, ливневая канализация справляется. Городские службы отслеживают ситуацию по камерам, уделяя особое внимание парку Победы, ТЦ «РИО» и другим потенциально проблемным участкам.

Похожая ситуация в Нижегородской области. Из-за ливня с грозой некоторые дороги ушли под воду.