Довели. Бастрыкин потребовал реального наказания школьнику, напавшему на девочку

В Свердловской области разгорается скандал вокруг приговора школьнику-иностранцу, который напал на одноклассницу и сломал ей ребра. Суд ограничился условным сроком, но глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал пересмотреть приговор, сообщила пресс-служба ведомства.

Малолетний нарушитель осенью 2024 года разбежался и ударил девочку в грудь ногой. Та упала и получила тяжелые травмы. Видео нападения сняли друзья наглеца. Издание «Царьград» утверждает, что мальчик «иноземец».

Позже ролик разошелся по социальным сетям. Ситуацией заинтересовался Следственный комитета, под личный контроль расследование взял Бастрыкин.

Издание «Регнум» выяснило, что 15-летний агрессор над одноклассницей издевался уже давно. Он постоянно ее унижал, мог плюнуть на одежду девочке. После того, как ситуация получила огласку, школьник-иноземец попытался переложить всю вину на пострадавшую.

Кроме того, весной 2025 года оказалось, что тот же подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей. Его обвинили в попытке грабежа 10-летнего школьника.

За нападение на девочку суд вынес несовершеннолетнему относительно мягкий приговор. Мальчик получил год и восемь месяцев лишения свободы, но только условно. Директор учебного заведения рассказывала «Регнуму», что отчислить агрессора все равно не могут и он так и будет учиться вместе с пострадавшей.

Следственный комитет отреагировал в тот же день. В комментарии пресс-службы ведомства отмечалось, что переводить в другую школу агрессивного иноземца не захотели его родители. В итоге надзорное ведомство инициировало вопрос обжалования приговора — «в виду его мягкости».

