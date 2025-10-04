В Госдуме призвали депортировать семьи мигрантов, где дети не ходят в школу

Проживающие в России иностранные семьи, где дети не обучаются в школе, нужно выдворить из страны. Об этом 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Депутат отметил, что попытки превратить школы в инструмент интеграции иноязычных детей в российское общество провалятся и закончатся только обострением миграционного кризиса. Он напомнил, что простые тесты по русскому языку смогли сдать менее 2% детей мигрантов, которые поступали в учебные учреждения.

«Теперь пошли жалостливые разговоры о сотнях тысяч детей, оставшихся вне школы. А что они здесь вообще делают? И кто виноват в этой ситуации? Россия или те, кто сюда приехал и притащил семьи, которые не готовы и не хотят принять культуру и ценности нашего общества?» — отметил парламентарий.

Миронов напомнил о примере Франции, где за несколько десятилетий многие поколения мигрантов прошли через государственные школы. По его словам, несмотря на языковые группы, интеграционные классы и подготовительные курсы, иностранцы все равно не смогли стать частью общества.

«Это путь в пропасть. Если мы не хотим его повторить, не надо взваливать на школы задачу интеграции», — добавил он.

Ранее Миронов предложил обязать работодателей отвечать за проступки мигрантов. По его мнению, нанимателю следует компенсировать часть ущерба, который нанес иностранец.