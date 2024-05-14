Дорожный конфликт закончился стрельбой в Петербурге | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 16:35 Дорожный конфликт закончился стрельбой в Петербурге 78.ru: мужчина пострадал во время стрельбы у станции метро в Петербурге РИА «Новости»

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Неизвестный открыл огонь у станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге. Один мужчина пострадал, сообщил сайт 78.ru.

Стрельба произошла днем 14 мая на парковке перед торговым центром «Сити Молл». Проезжавшие мимо спасатели оказали первую помощь раненому. Его забрали в больницу с травмой брюшной полости. По предварительным данным, причиной стрельбы стал дорожный конфликт.

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На место случившегося прибыли полицейские, которые опросили очевидцев. Свидетели заявили, что нападавший скрылся с места преступления на черной иномарке с московскими номерами.

Подобный случай произошел в столице 12 мая. В одном из ТЦ Москвы между двумя мужчинами произошел конфликт. Потасовка закончилась стрельбой.