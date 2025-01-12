Три автобуса съехали в кювет по дороге из Таллина в Петербург

Три автобуса, следовавшие из Таллина в Санкт-Петербург, съехали в кювет. Об этом 360.ru рассказала одна из пассажирок.

Очевидица по имени Татьяна находилась в автобусе Baltic Shuttle.

«Наш водитель ехал аккуратно, но на одном участке дорога была самым настоящим катком. Водитель издалека увидел лежащий автобус Ecolines в кювете и пытался затормозить, но мы улетели в него. То, что мы в него летим, все поняли заранее», — рассказала женщина.

По ее словам, в Baltic Shuttle никто не пострадал. Пассажиров забрал Lux Express.

«Проехав еще минут 15, мы увидели встречный Lux, но он был в кювете с нашей стороны. Сейчас подъезжаем к Нарве», — добавил Татьяна.

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