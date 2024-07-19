Донецк остался без воды

Baza: подача воды в Донецк прекратилась из-за прорыва трубы

Фото: РИА «Новости»

В пятницу, 19 июля, подача воды в Донецке прекратилась из-за прорыва на трубопроводе «Дон — Донбасс». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, неисправность уже начали устранять, однако окончательный срок восстановления на данный момент неизвестен. Трубопровод снабжает водой не только столицу ДНР, но и всю остальную республику.

В самом Донецке в настоящее время есть запасы воды, однако неизвестно, хватит ли их до полного восстановления водопровода. Синоптики прогнозировали, что 19 июля в городе потеплеет до +38 градусов.

Министерство строительства ДНР в Telegram-канале добавило, что на территории региона наблюдается нестабильное энергоснабжение, которое стало причиной полной остановки насосных станций «Воды Донбасса». Причиной ЧП в ведомстве назвали аномально жаркую погоду.

Днем ранее три сотрудника филиала «Вода Донбасса» подорвались на мине ВСУ в Зеленом Гае.

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