Три сотрудника филиала «Вода Донбасса» подорвались на украинской мине в Зеленом Гае
Пушилин: в Зеленом Гае сотрудники филиала «Вода Донбасса» погибли из-за мины ВСУ
Служебный УАЗ «Фермер» наехал на украинскую противотанковую мину в селе Зеленый Гай. В результате погибли три сотрудника филиала ГУП ДНР «Вода Донбасса». Об этом сообщил в своем Telegram глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Смертельные ранения, по его данным, получили мужчины 1960, 1978 и 1980 года рождения.
«К этому часу поступила информация о повреждениях семи жилых домостроений в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки», — добавил он.
Кроме того, есть сведения о повреждении ЛЭП в Никитовском районе Горловки.
ВСУ совершили семь вооруженных атак, выпустив порядка 15 боеприпасов, подчеркнул глава ДНР. Противник применял ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударный беспилотник.