Три сотрудника филиала «Вода Донбасса» подорвались на украинской мине в Зеленом Гае

Пушилин: в Зеленом Гае сотрудники филиала «Вода Донбасса» погибли из-за мины ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Служебный УАЗ «Фермер» наехал на украинскую противотанковую мину в селе Зеленый Гай. В результате погибли три сотрудника филиала ГУП ДНР «Вода Донбасса». Об этом сообщил в своем Telegram глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Смертельные ранения, по его данным, получили мужчины 1960, 1978 и 1980 года рождения.

«К этому часу поступила информация о повреждениях семи жилых домостроений в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки», — добавил он.

Кроме того, есть сведения о повреждении ЛЭП в Никитовском районе Горловки.

ВСУ совершили семь вооруженных атак, выпустив порядка 15 боеприпасов, подчеркнул глава ДНР. Противник применял ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударный беспилотник.

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