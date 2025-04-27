Домашняя овчарка порвала руку мужчине в Москве

Кавказская овчарка вцепилась в руку мужчине в столичном парке на Нахимовском проспекте. Хозяйка пса не пыталась остановить животное, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По словам очевидцев, собака внезапно напала на прохожего. Чтобы спасти свою жизнь, 40-летнему мужчине пришлось прыгать через забор. На выходе из парка он встретил полицейских, которые вызвали скорую помощь.

Медики доставили пострадавшего в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У него диагностировали рваные раны руки, подмышки и предплечья.

Жители Нагорного района рассказали, что это не первый подобный случай с кавказской овчаркой. Пес нападал на соседку своей хозяйки. Владелица питомца заплатила штраф.

Ранее домашняя такса напала на новорожденную девочку. Ребенок умер от несовместимых с жизнью травм.