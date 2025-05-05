Домашний кабан напал на девочку рядом со школой в Петербурге

47news.ru: вьетнамский кабан укусил 12-летнюю школьницу в Петербурге

Вьетнамский кабан укусил 12-летнюю девочку возле школы в Санкт-Петербурге. Школьнице понадобилась помощь медиков, сообщило 47news.ru.

По данным издания, две подруги вышли из школы и заметили находящего на улице кабана. Одна из них решила погладить животное. После этого кабан затрясся и укусил девочку за ногу. Сейчас ребенок проходит курс лечения.

Мать пострадавшей рассказала, что кабан не первый раз приходит к школе во время самовыгула. Кроме того, животное ранее гуляло на поводке с хозяином.

Петербурженка пожаловалась местным чиновникам, однако ей ответили, в их компетенции отлов только бездомных кошек и собак.

Похожий случай ранее произошел в Сочи. Молодой бык набросился на девушку во дворе жилого комплекса. Животное подхватили ее рогами и она упала.

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