Домашний кабан напал на девочку рядом со школой в Петербурге

По данным издания, две подруги вышли из школы и заметили находящего на улице кабана. Одна из них решила погладить животное. После этого кабан затрясся и укусил девочку за ногу. Сейчас ребенок проходит курс лечения.

Мать пострадавшей рассказала, что кабан не первый раз приходит к школе во время самовыгула. Кроме того, животное ранее гуляло на поводке с хозяином.

Петербурженка пожаловалась местным чиновникам, однако ей ответили, в их компетенции отлов только бездомных кошек и собак.

Похожий случай ранее произошел в Сочи. Молодой бык набросился на девушку во дворе жилого комплекса. Животное подхватили ее рогами и она упала.