Дома и машины в Билибине на Чукотке затопило после разлива реки

Вода в реке Каральвеем поднялась и затопила город Билибино на Чукотке

Река Каральвеем на Чукотке резко поднялась и затопила город Билибино. Под водой частично оказались автомобили и лесные массивы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В зону подтопления попали пять домов, в том числе два многоквартирных. Спасатели эвакуировали 52 жителей, развернув пункт временного размещения в местной общеобразовательной школе. В эвакуации задействовали 14 человек и семь единиц техники.

МЧС рекомендовало жителям города не оставлять детей без присмотра, не покидать населенные пункты и постараться не подходить к рекам и переправам через них.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с ситуацией в городе.

Ранее из-за обильных дождей и подъема уровня воды в местной реке подтопило город Туймазы в Башкирии.