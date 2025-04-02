Дом, в котором жил «зеленоградский колдун-отшельник», оказался самостроем

Дом, в котором жил задержанный «колдун-отшельник» из Зеленограда, оказался самостроем. Мужчина, выдававший себя за чародея, незаконно соорудил себе жилище в лесу, где гадал там на стеклянном шаре и резал животных, чтобы прокормить себя и троих детей от студентки, которую он совратил во время магического обряда. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

В уединенном месте у ручья Леонид примерно 40 лет назад построил зеленый дом. Отшельник водил к себе доверчивых посетителей, обещая им тайны, вернуть к истокам, посвятить в религию и дать «духовное гражданство России».

Отшельник называл себя императором и утверждал, что ему больше ста лет. Он говорил, что является потомком четырех ветвей хранителей Вед и может предсказывать будущее с помощью магического шара.

Иногда мать привозила к отцу троих детей. «Маг» покупал им игрушки, чтобы тем не было скучно в лесу.

Даже после того как Леонида задержали, возле дома все еще стоит невыносимый запах. На заднем дворе он забивал скот, и повсюду валяются кости и останки животных.

Леонида арестовали после того, как он попытался убить свою тещу. «Маг» считал, что именно она стала причиной ухода от него его возлюбленной, которая студенткой приехала к нему, а затем родила троих детей.

Леонид пришел к своей бывшей теще с автоматом Калашникова, но, когда он попытался выстрелить, произошла осечка. Теперь отшельнику грозит до 19 лет лишения свободы за попытку убийства и незаконное хранение оружия.

Ранее житель Челябинска убил тестя топором, а после пробил голову теще, мужчину сразу же задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.