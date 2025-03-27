Мужчина погиб при пожаре в доме на Фонтанке в Петербурге

В Санкт-Петербурге 25 марта случился пожар в подвале старинного дома на набережной реки Фонтанки. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по городу.
О возгорании стало известно в 7:17 утра, а уже к 8:12 огонь был потушен, однако в ходе ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины.
Пострадавший дом построен в 1803 году и относится к комплексу Казарм местных войск. В момент происшествия здание находилось на капитальном ремонте. На месте работали три единицы спецтехники и 12 сотрудников МЧС. Площадь пожара составила два квадратных метра.
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