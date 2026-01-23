Дом синодальных композиторов загорелся в центре Москвы

Административное здание загорелось рано утром в Среднем Кисловском переулке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

В ведомстве уточнили, что четырехэтажное здание находилось на реконструкции. Огонь охватил межэтажные перекрытия, на место ЧП прибыли спасатели.

В связи с пожаром движение в Среднем Кисловском переулке полностью перекрыли. В московском Дептрансе призвали водителей искать пути объезда.

«На месте работают оперативные службы. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — уточнили в ведомстве.

Источник ТАСС отметил, что возгорание произошло в Доме синодальных композиторов. Пожару быстро присвоили повышенный ранг сложности.

По последней информации, пожар удалось ликвидировать, заявили 360.ru в пресс-службе главка МЧС.

Ранее пожар вспыхнул в двухэтажном частном доме в садоводческом некоммерческом товариществе «Зеленая зона» в Люберцах. Очевидец рассказал, что ЧП заметили, когда здание уже полностью охватил огонь.

На ликвидацию пожара направили два расчета спасателей. Информация о пострадавших не поступала, причины ЧП устанавливаются.