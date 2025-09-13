Дом ходил ходуном. Землетрясение на Курилах сравнили с камчатским

Землетрясение на Курилах оказалось очень похоже на то, которое было на Камчатке 30 июля. Об этом 360.ru сообщила находившаяся там россиянка Виктория.

«По ощущениям примерно так же», — обратила внимание она.

Жительница Курил Галина рассказала 360.ru, что подземные толчки напугали людей.

«Как трясло 30 июля, я не знаю. Нас не было на Камчатке, сравнить не с чем, но тряхнуло сегодня хорошо, успели испугаться. Даже на природе земля тряслась. А дом ходил ходуном», — обратила внимание она.

По ее словам, сейчас на островах уже спокойно.

Еще одна жительница отметила, что многие люди боялись оставаться дома из-за подземных толчков.

«Сейчас землетрясения было сильное, я находилась тогда у подруги. Мы испугались сильно и от страха к концу толчков побежали на улицу», — подчеркнула она.

В ночь на 13 сентября у побережья южных Курильских островов зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр поземных толчков располагался в 87 километрах от села Малокурильское.