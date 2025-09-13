Дом ходил ходуном. Землетрясение на Курилах сравнили с камчатским
Жительница Курил: землетрясение 13 сентября было похоже на камчатское 30 июля
Землетрясение на Курилах оказалось очень похоже на то, которое было на Камчатке 30 июля. Об этом 360.ru сообщила находившаяся там россиянка Виктория.
«По ощущениям примерно так же», — обратила внимание она.
Жительница Курил Галина рассказала 360.ru, что подземные толчки напугали людей.
«Как трясло 30 июля, я не знаю. Нас не было на Камчатке, сравнить не с чем, но тряхнуло сегодня хорошо, успели испугаться. Даже на природе земля тряслась. А дом ходил ходуном», — обратила внимание она.
По ее словам, сейчас на островах уже спокойно.
Еще одна жительница отметила, что многие люди боялись оставаться дома из-за подземных толчков.
«Сейчас землетрясения было сильное, я находилась тогда у подруги. Мы испугались сильно и от страха к концу толчков побежали на улицу», — подчеркнула она.
В ночь на 13 сентября у побережья южных Курильских островов зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр поземных толчков располагался в 87 километрах от села Малокурильское.