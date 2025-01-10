Дом генерала Никушкина загорелся в Новгородской области

МЧС: спасатели локализовали пожар в Доме генерала Никушкина в Боровичах

В Новгородской области огонь охватил Дом генерала Никушкина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Крыша двухэтажного здания XIX века загорелась в городе Боровичи. Два человека эвакуировались самостоятельно, предварительно, людей в здании не осталось.

«Пожар локализовали 20 специалистов и шесть единиц техники от МЧС России. Работы продолжаются», — сообщили в министерстве.

Там напомнили, что Дом генерала Никушкина является памятником архитектуры.

Мощный пожар вспыхнул утром 10 января на территории промзоны в Гатчине. Там полыхает завод по производству ацетона. Площадь возгорания составила 1,9 тысячи квадратных метров. В тушении огня задействовали свыше 50 человек и 12 единиц спецтехники.