Дом англичанки загорелся из-за зубной электрической щетки

Жительница Англии Шарлотта Бауэрс рассказала, что ее дом едва не сгорел из-за зубной электрической щетки. Об этом сообщило издание Daily Star .

Англичанка призналась, что ее зубная щетка чуть не подожгла дом, когда она и ее партнер спали. Им повезло остаться в живых только из-за наличия зеркала в ванной. Бауэрс узнала об этом только утром, когда решила умыться.

Она пользовалась зубной щеткой около восьми месяцев и никаких проблем не возникало. Той же ночью устройство просто взорвалась и стала причиной пожара. На момент взрыва щетка хранилась в стакане над раковиной, вдали от воды, и не была заряжена. Пламя перекинулось на стену, полностью уничтожив вытяжку.

«Мне очень повезло, что я осталась жива, потому что огонь не распространился только благодаря стальной раме зеркала», — отметила женщина.

Она обратилась в компанию и потребовала компенсацию, чтобы покрыть расходы на специальную краску, так как ванную комнату пришлось перекрасить, чтобы замаскировать запах гари. Шарлотта потратила 200 фунтов стерлингов на эти цели. Только в компании ей предложили выплатить всего 35 фунтов стерлингов за новую зубную щетку.

Прошлой осенью в Курской области частный дом загорелся из-за робота-пылесоса.