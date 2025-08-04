Догхантеры разбросали колбасу с отравой на севере Москвы

Жители Северного района Москвы нашли разбросанные догхантерами куски колбасы с неизвестными таблетками. Об этом 360.ru рассказала хозяйка одной из собак, съевших отраву.

«К сожалению, три собаки успели съесть колбасу с таблетками и были экстренно доставлены в ветеринарную клинику для промывания», — сообщила собеседница 360.ru.

Она отметила, что колбасу разбросали на Долгопрудной аллее. Также на дороге валялись «конфеты» с непонятной массой внутри.

Она написала заявление в полицию, после чего правоохранители изъяли все таблетки и «конфеты» на экспертизу. Девушка объяснила, что в адрес владельцев собак неоднократно поступали жалобы на лай, а также угрозы отравить питомцев и «навести порчу».

«Эта ситуация — не просто халатность, а реальная угроза! На площадку часто заходят владельцы с маленькими детьми, а также проводятся занятия кинологов со служебными собаками, включая спасателей. Если не принять меры, под угрозой окажутся не только животные, но и люди», — подчеркнула девушка.

Ранее неизвестные бросили старую собаку в деревне Чечевилово в Воскресенске. Питомец остался жить около магазина, но сын продавщицы избил бездомное животное.